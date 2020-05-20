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نائب محافظ الدقهلية: نتواصل مع المحافظ بشكل مستمر وحالته مستقرة.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:49 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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هاني حسين
كشف هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، آخر التطورات الصحية لـ محافظ الدقهلية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال هيثم الشيخ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه يتم التواصل مع محافظ الدقهلية بشكل يومي وحالته مستقرة .

وأضاف هيثم الشيخ: "تم تخفيض استقبال المواطنين في ديوان محافظة الدقهلية".

وتابع هيثم الشيخ: "ممنوع تواجد أي موظف داخل ديوان المحافظة بدون كمامة، ويشترط ارتداؤها والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأكمل هيثم الشيخ: "فريق الطب الوقائي قام بجولات توعوية داخل ديوان المحافظة عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا وكيفية التعامل مع أي أعراض تظهر عليهم".

ولفت هيثم الشيخ: "هناك تراجع ملحوظ في أعداد الاصابات بفيروس كورونا وهناك أيام نسجل فيها صفر إصابات"، مضيفا: "أصدرنا قرارًا بإغلاق  الشواطئ في عيد الفطر".
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