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تعليم

آخر يوم في الامتحانات.. طلاب أولى ثانوي يؤدون الكيمياء من المنازل اليوم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:08 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســــمين بدوي
يؤدي اليوم  طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الكيمياء،  وذلك بشكل إلكتروني من المنازل على منصة الامتحان.

ومن المقرّر أن يكون اليوم هو آخر ايام الامتحانات الالكترونية الخاصة بتقييم طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020 .

وكانت امتحانات الصف الاول الثانوي قد انطلقت رسميا منذ يوم الاربعاء 29 ابريل 2020  

حيث امتحن الطلاب وفقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المواعيد التالية :
الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء 
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء

وقد أدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت.

واقتصرت الامتحانات الالكترونية على ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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