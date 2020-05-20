محافظ الوادي يقرر وقف رحلات شركة الصعيد للنقل

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه قرر وقف رحلات شركة الصعيد للنقل والسياحة من وإلى مركز الداخلة، بعد ثبوت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المقررة بالاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات النقل بالمحافظة، لتسيير رحلات النقل الجماعي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





أضاف أنه كلف الجهاز التنفيذي، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والصفحة الرسمية للمحافظة.





وأكد الزملوط ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من بيانات معتمدة وعدم نشر أية معلومات أو تداولها على أنها موثقة وذلك درءًا للشائعات، مشيرًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.





وأضاف أنه يجري تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم، من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، مناشدا المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.





وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن تعافي عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد وصولها للمحافظة وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 24 شخصا.

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