الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار والابتعاد عن طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار في البلاد من جانب واحد.





وقال الجيش الليبي إنه قرر وقف إطلاق النار لتجنب إراقة الدماء قبل عيد الفطر.





وأضاف الجيش الوطني الليبي إنه قرر الابتعاء عن العاصمة الليبية طرابلس مسافة من 2 إلى 3 كم.





وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قال إن القتال في الأراضي الليبية يدور منذ 3 أشهر، وأن الطائرات المسيرة التركية تقصف يوميا القوات الليبية.





وأضاف:"نحن أن عدوان هو عدوان تركي قطري إرهابي، متطرفون وتكفيريون يقومون بهذه العمليات. المعركة لن تنتهي ولكل معركة صفحات، ما شهدتموه أمس وأول أمس عبارة عن صفحة من بين هذه الصفحات".



