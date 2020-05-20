AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار والابتعاد عن طرابلس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار في البلاد من جانب واحد.

وقال الجيش الليبي إنه قرر وقف إطلاق النار لتجنب إراقة الدماء قبل عيد الفطر.

وأضاف الجيش الوطني الليبي إنه قرر الابتعاء عن العاصمة الليبية طرابلس مسافة من 2 إلى 3 كم.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قال إن  القتال في الأراضي الليبية يدور منذ 3 أشهر، وأن الطائرات المسيرة التركية تقصف يوميا القوات الليبية.

وأضاف:"نحن أن عدوان هو عدوان تركي قطري إرهابي، متطرفون وتكفيريون يقومون بهذه العمليات. المعركة لن تنتهي ولكل معركة صفحات، ما شهدتموه أمس وأول أمس عبارة عن صفحة من بين هذه الصفحات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: تركيا دخلت الحرب في ليبيا بكل قوتها منذ عام 2014

المسماري: البوارج والطائرات التركية تقصفنا يومياً.. وهذا سبب الانسحاب من الوطية

ترشيحاتنا

لمناقشة الخصم من مستحقاتهم .. اجتماع مرتقب بين رئيس نادي الزمالك ولاعبي الفريق

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

للنساء .. تناول كوب من هذه المشروبات يوميا يؤدي إلى الوفاة

هاني حتحوت : «حلوة يا رامز»

عالم بريطاني: فيروس كورونا لن ينتهي حتى مع وجود لقاح

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور