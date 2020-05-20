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فن

في عيد ميلاده.. شاهد كيف غير الزمان الفنان علي حميدة صاحب «لولاكي»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
احتفل الفنان علي حميدة، اليوم، بعيد ميلاده الـ 55، اسمه الحقيقى علي عبدالحميد حميدة جميعي، ولد فى مرسى مطروح 20 مايو 1965، وأحد أشهر مطربي الثمانينيات. حيث أطلق أغنية "لولاكي" فى 11 يوليو عام 1988 بتوزيع من حميد الشاعرى وفرقته.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان علي حميدة الذي اشتهر في منتصف الثمانينيات بأغنية (لولاكي) والتي قام بتلحينها الفنان حميد الشاعري، حيث جاءت طلته، مختلفة عما اشتهر به في تلك الفترة، فقد تغيب لفترة من الزمان حتى عاد للظهور عام 2014.

وتوجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991. 

واختفى الفنان علي حميدة، تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000. وغنى تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل.

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