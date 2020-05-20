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منوعات

جمع 33 مليون جنيه إسترليني تبرعات.. تكريم البطل البريطاني توم مور بلقب فارس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:45 ص
العقيد المتقاعد كابتن
العقيد المتقاعد كابتن توم مور
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أماني إبراهيم
يحصل العقيد البريطاني المتقاعد توم مور على لقب فارس، خلال تكريم ستحضره الملكة إليزابيث الثانية، والذي قام بمبادرة لدعم بلاده، وهي الاحتفال بعيد ميلاده، مع جمع أكبر كم من التبرعات لمساعدة الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال السير في حديقته عدة دورات، وبالفعل نجح في جمع أكثر من 33 مليون جنيه إسترليني تبرعات.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد رشح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، توم مور للحصول على لقب فارس؛ نظيرا لجهوده المستمرة في دعم بلاده.


وقال بوريس جونسون عن تكريم العقيد المتقاعد توم مور، انه أعطى أملا للجميع بعد كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبصفة توم مور عقيدا فسيكون لقبه الرسمي السير توماس مور بموجب بروتوكول وزارة الدفاع.

وسيتم الإعلان عن تكريمه بلقب فارس التي وافقت عليها الملكة رسميًا، يوم الأربعاء القادم.

وكان توم، الذي مُنح اللقب الفخري للعقيد في عيد ميلاده المائة ، قد بدأ جمع 1000 جنيه إسترليني للمؤسسات الخيرية عن طريق المشي لفات من حلقة 25 مترا (82 قدمًا) في حديقته، حتى تفاجأ بجمع ثروة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه إسترليني.

وقال بوريس جونسون في بيان إن جمع توم مور الرائع للتبرعات حطم الأرقام القياسية وألهم البلد بأكملها، متابعا: "بالنيابة عن كل شخص تأثرت به قصته المذهلة ، أود أن أقول شكرا جزيلا. إنه كنز وطني حقيقي".
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