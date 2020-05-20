جمع 33 مليون جنيه إسترليني تبرعات.. تكريم البطل البريطاني توم مور بلقب فارس





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد رشح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، توم مور للحصول على لقب فارس؛ نظيرا لجهوده المستمرة في دعم بلاده.









وقال بوريس جونسون عن تكريم العقيد المتقاعد توم مور ، انه أعطى أملا للجميع بعد كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبصفة توم مور عقيدا فسيكون لقبه الرسمي ا لسير توماس مور بموجب بروتوكول وزارة الدفاع.





و سيتم الإعلان عن تكريمه بلقب فارس التي وافقت عليها الملكة رسميًا، يوم الأربعاء القادم.





وكان توم ، الذي مُنح اللقب الفخري للعقيد في عيد ميلاده المائة ، قد بدأ جمع 1000 جنيه إسترليني للمؤسسات الخيرية عن طريق المشي لفات من حلقة 25 مترا (82 قدمًا) في حديقته، حتى تفاجأ بجمع ثروة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه إسترليني. تقدر



