فرصة تانية الحلقة 26.. ياسمين صبري وأحمد مجدي يحتفلان بالزواج في شرم الشيخ

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 26 نقاشا طويلا بين ملك وزياد، أكد لها الأخير خلاله أنه لا يزال يحبها، ولا يستطيع العيش بدونها.





ويتفق أحمد مجدي وياسمين صبري أن ما حدث لن يتكرر مهما تعرضا لمشكلات يتخطيانها سويا، ليعرض زياد على ملك الزواج ويظهر فجأة كمال وشيرين، ويعلن زياد أنه لن يغادر المكان دون أن يتزوج من ملك التى توافق على الفور، وتحتفل ملك وزيادها بزفافهما على زياد فى شرم الشيخ.