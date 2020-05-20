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فن

فرصة تانية الحلقة 26.. ياسمين صبري وأحمد مجدي يحتفلان بالزواج في شرم الشيخ

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:23 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 26 نقاشا طويلا بين ملك وزياد، أكد لها الأخير خلاله أنه لا يزال يحبها، ولا يستطيع العيش بدونها.


ويتفق أحمد مجدي وياسمين صبري أن ما حدث لن يتكرر مهما تعرضا لمشكلات يتخطيانها سويا، ليعرض زياد على ملك الزواج ويظهر فجأة كمال وشيرين، ويعلن زياد أنه لن يغادر المكان دون أن يتزوج من ملك التى توافق على الفور، وتحتفل ملك وزيادها بزفافهما على زياد فى شرم الشيخ.



يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة تانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة تانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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