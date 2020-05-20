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مرأة

لحرق الدهون وعسر الهضم.. كوب من هذا المشروب يوميا بعد السحور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:02 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
عسر الهضم والانتفاخ وغازات البطن من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون فى رمضان بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون على مائدة الإفطار، والامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف التى تمنحك الشبع وفى الوقت نفسه تساعد على إنقاص الوزن.

إليك مشروب غنى بالألياف والأعشاب فى الوقت نفسه لعلاج عسر الهضم وحرق الدهون يقدمه موقع "برايت سايد".


مكونات المشروب:
ملعقة من القرفة
ثمرة تفاح أخضر
3 عيدان من الكرفس
حفنة من أوراق النعناع

طريقة تحضير المشروب:
فى وعاء يتم وضع الماء وإضافة المكونات وتركها لتغلى لدقائق ثم تصفيتها وسحقها فى الخلاط مع التفاح ليمتزجوا تماما وتناول كوب منها إلى كوبين بين بعد تناول السحور.

يساعد ذلك المشروب على إنقاص الوزن ومنحك الشبع إلى اليوم التالى.
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