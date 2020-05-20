جولة حول العالم.. كورونا تحت المجهر.. مصر تسجل 720 إصابة جديدة.. والبرازيل 13 ألف حالة في ساعات.. وألمانيا 797

1500 حالة وفاة في أمريكا خلال يوم واحد

البرازيل في المركز الثالث عالميا بين أكثر الدول تسجيلا بعد الولايات المتحدة والصين

مخاوف من تفشي فيروس كورونا في منطقة صينية عدد سكانها 100 مليون نسمة





شهد العالم أجمع، خلال الـ 24 ساعة الماضية تزايد ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا، ووصل الأعداد في مصر إلاى قمة الذروة لانتشار الفيروس بعدما سجلت مصر 720 حالة جديدة وهي النسبة الأكبر منذ بداية الأزمة في مصر.





وفي نفس السياق، أعلنت البرازيل، تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا، وسجلت وزارة الصحة في البرازيل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها أكثر من 1000 وفاة في اليوم.





ووصل بذلك إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 17.971 شخصا.





كما سجلت البرازيل 13.140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 254.220 شخصا.





وبذلك تكون البرازيل في المركز الثالث عالميا بين أكثر الدول تسجيلا لإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والصين.





وسجلت السلطات الصحية في ألمانيا 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما أعلنت ألمانيا تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتقع بذلك إجمالي الإصابات إلى أكثر من 176 ألف.





وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أكثر من 1500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز المليون و504830 حالة.





بينما ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا إلى أكثر من 91 ألف حالة وفاة.





فيما تشير التوقعات إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصل عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 3.5 مليون حالة.





تصاعدت المخاوف من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في منطقة صينية يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة بعد أن تم إغلاق مدينتين فيها على غرار ووهان.





وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، خصص مسؤولون من مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين مستشفيين يوم الثلاثاء كمرافق مخصصة للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المرض الذين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.





فرض المسؤولون الصينيون إجراءات الحجر الصحي الصارمة على مدينتين في جيلين مع استمرار توسع مجموعة العدوى المحلية وتهديدها المناطق المجاورة.





ويأتي ذلك عندما أبلغت مدينة ووهان، المدينة التي بدأ فيها الوباء، عن إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة النشطة في مركز الزلزال السابق إلى سبع حالات.





جتاحت عاصفة ثلجية، المكسيك، وبينما تساقط الثلج بشكل اعتبره السكان بأنه علامة من الله للبقاء في المنزل.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد شارك سكان المكسيك صورا للجليد المتساقط على وسائل التواصل الإجتماعي، وعلقوا على أن هذه المرة الأولى التي يتساقط فيها الجليد على شكل دائري يشبه إلى حد كبير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت المجهر.





وعادة ما تتخذ جزيئات فيروس كورونا المستجد شكل كروي له أجزاء مدببة تشبه التاج، وهو الشكل نفسه التي تساقط به الثلج في المكسيك، وتم الإبلاغ في وقت سابق عن الطقس السئ في المكسيك، تحديدا في بلدة مونتيموريلوس بالمكسيك.



