مساعد هواوي الذكي Celia متاح على هذه الهواتف فقط.. فيديو

أتاحت شركة هواوي تكنولوجيز "Huawei"، مساعدها الصوتي الذكي الذي يطلق عليه اسم Celia، لسلسة هواتفها الأحدث P40 ، والتى تضم ثلاث أجهزة هم P40 و P40 Pro و P40 Pro Plus.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم المساعد الرقمي سيليا Celia، حاليًا ثلاث لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويقتصر توفر المساعد الصوتي في الوقت الحالي على عدد معين من الدول من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وشيلي والمكسيك وكولومبيا.









ويمكن تشغيل مساعد هواوي الذكي فقط عبر نطق عبارة "Hey Celia"، ويمكنه بعد ذلك تنفيذ عدة مهام من ضمنها التحقق من الطقس وضبط المنبهات ومساعدتك في استخدام كاميرا الهاتف لترجمة النص والبحث عن الصور، وبالإضافة إلى ذلك يمكنه تبديل إعدادات الجهاز والمصباح اليدوي، والتسجيل الصوتي.





الجدير بالذكر أن شركة هواوي، طورت المساعد الذكي Celia، كبديل لمساعد جوجل الصوتي Google Assistant، بعد أن استبدالت عملاق التكنولوجيا الصينية متجر جوجل بلاي Google Play، بمتجرها الجديد Huawei AppGallery، ودمج خدمات هواوي المحمولة HMS، بدلا من خدمات جوجل Google Mobile Services، نظرا للحظر المفروض عليها من من الولايات المتحدة الأمريكية.





ويأتي مساعد Celia الذكي، بعد أن تلقت سلسلة بي 40، تحديثEMUI 10.1.0.121، الذي قدم إعداد Huawei Assistant، والذي سيكون متاحا في الأشهر القادمة للمزيد من مستخدمي أجهزة هواوي وهونر العاملة بواجهة المستخدم EMUI 10.1.