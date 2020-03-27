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تكنولوجيا

Celia.. هواوي تنافس آيفون وجوجل بـ خاصية جديدة .. تعرف عليها

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:24 م
هواوى تنافس أيفون
هواوى تنافس أيفون وجوجل بهذه الخاصية
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ندى على
كشفت شركة هواوى عن مساعدها الذكي الجديد Celia ، وذلك أثناء حادث إطلاق سلسلة هواتف P40 Pro ، التى تم بثها عبر الإنترنت، بسبب تفشى فيروس كورونا. 

وللقيام بتفعيل المساعدة الذكي Celia على هواتف هواوى ، ستحتاج إلى استخدام عبارة Hey Celia،  أو مرحبا سيليا ثم تحدد الشئ الذى تريده وتقوله، وسوف يبدأ مساعد Celia بتنفيذ ما تريده بالضبط، وستتمكن سيليا من البحث في الإنترنت عن الشئ الذى طلبته بالفعل. 

وستتمكن Celia  من البحث في الإنترنت عبر الأمر الصوتي وإضافة عناصر إلى جدول مواعيدك، مع إمكانية توفير ترجمة وجها لوجه، بالإضافة إلى المهام الأخرى. 

وكانت هواتف هواوى في السابق تستخدم، مساعد جوجل الصوتى  Google Assistant ، ولكن منذ أن وضعت وزارة التجارة الأمريكية، في شهر مايو العام الماضى ،عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى، لا تستطيع هواتفها الجديدة من الحصول على تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية.

وكانت شركة هواوى تمتلك بالفعل مساعدا ذكيا مخصصا لأجهزتها داخل الصين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ظهور المساعد الصوتى سيليا إلى السوق الأوروبية والاسواق العالمية. 

 وسيتم تحميل المساعد Celia على هواتف هواوي الجديدة، والتي تم الكشف عنها مؤخرا والتى منها بالتأكيد سلسلة هواوى P40 Pro ،و محرك البحث الافتراضي لدى Celia هو Microsoft Bing، ولكنك تستطيع تغييره إلى Google Search إذا أردت ذلك.

وكانت شركة أبل قد قامت بتحديث مساعدها الصوتى Siri لتمكين المستخدمين من معرفة إذا كان لديهم فيروس كورنا أم لا، حيث سيستطيع مستخدمو أيفون وأجهزة أبل من سؤال مساعد أبل الصوتى، كما أنه سيكون بإمكانه الرد عليهم. 


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