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توك شو

اعتداء بالضرب ومشادات عنيفة فى برلمان هونج كونج.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:49 ص
تشابك ب الإيدى -
تشابك ب الإيدى - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مشاهد للفوضى ومشاجرات عمت برلمان هونج كونج بالصين.

وقد عمت الفوضى الهيئة التشريعية في هونج كونج إثر انتخاب مشرع مؤيد لبكين رئيسًا للجنة رئيسية في البرلمان. 

وبسبب المشاجرات والسلوك غير المنظم تم طرد ما لا يقل عن خمسة مشرعين في غضون دقائق، مع تسجيل إصابة واحدة على الأقل وتم تعليق الاجتماع لفترة وجيزة.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد حذر مؤخرا، السلطات الصينية من التعرض للصحفيين الأمريكيين في هونج كونج، مؤكدًا أنه على علم بأن الحكومة الصينية هددت بالتدخل في عملهم هناك.


وأكد بومبيو  أن هؤلاء الصحفيين أعضاء في صحافة حرة، وليسوا كوادر دعاية، وتقاريرهم القيمة تبلغ المواطنين الصينيين والعالم".

ومؤخرًا تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة، واشتكى بومبيو والرئيس دونالد ترامب من طريقة تعامل الصين المبكرة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
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