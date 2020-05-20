خلال الأسبوع الماضي.. 45 سفينة إجمالي الحركة بموانئ القطاع الجنوبي بالهيئة الاقتصادية

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لـ قناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم، الأربعاء، 27 سفينة، وقد استقبل أمس، الثلاثاء، 2 سفينة حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة.





كما أعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة.





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وأضافت الميناء أنه متواجد على الأرصفة سفينة فحم بحمولة 72398 طن فحم، و14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طنا، ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.



