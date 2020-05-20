روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية وأكثر من 300 ألف إصابة بكورونا

أعلنت السلطات فى روسيا اليوم الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 وبلغت 135 حالة وفاة جديدة بينما تجاوز إجمالي عدد إصابات 300 ألف حالة.





وارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في روسيا إلى 2972 حالة وصل عدد الإصابات إلى 308 آلاف و705 حالات وذلك بعد تسجيل 8764 إصابة جديدة.





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ويستمر فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 في التفشي حول العالم، وأودى بحياة 324 ألفًا و990 شخصًا على الأقل، وأصاب أكثر من 4 ملايين و990 ألفا و470 شخصا وتعافى منه مليون و961 ألفا و385 شخصًا حتى صباح اليوم الأربعاء.





وسجلت أمريكا 1539 وفاة بفيروس كوروناّ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 91.845، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.





وأعلنت البرازيل أن فيروس كورونا حصد أرواح 1179 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية.