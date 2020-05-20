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أخبار العالم

16659 إصابة و279 حالة وفاة.. آخر تطورات كورونا فى إسرائيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:14 ص
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 داخل إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 279 حالة بعد تسجيل حالة وفاة لشاب إسرائيلي، يبلغ من العمر33 عاما.

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وقالت الصحة الإسرائيلية إن عدد الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 16659 حالة بينهم 50 مريضا بحالة خطيرة.

وفي سياق منفصل، يستمر فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 فى التفشي حول العالم وأودى بحياة 324 ألفا و990 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 4 ملايين و990 ألفا و470 شخصا، وتعافى منه مليون و961 ألفا و385 شخصا.

وظهر فيروس كوورنا المستجد في الصين خلال شهر ديسمبر، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1539 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 91.845، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وأعلنت البرازيل أن فيروس كورونا حصد أرواح 1179 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية.


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