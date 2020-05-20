إزالة 16 تعديا على الأراضي وأملاك الدولة بمساحة 42,245 متر في البحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة من إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 42,245 م2 بمراكز "عيسى - الرحمانية - شبراخيت"، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتعدين.





وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسى - الرحمانية - شبراخيت" عن إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 42,245 م2.





تضمنت فى دائرة مركز حوش عيسى تنفيذ 11 قرار إزالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تم التعدى عليها بالزراعة بمساحة 42 ألف متر بحوش عيسى.





وتمكنت الحملة بالرحمانية من إزالة 2 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 170 مترا، وتنفيذ 3 قرارات إزالة لحماية النيل من التلوث عبارة عن 3 حوش سمك على مساحة 75 مترا بناحية الربدان بشبراخيت.





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