شاهد افتتاح مشروعات رصف وكهرباء وتطوير بتكلفة 39.5 مليون في مطروح.. فيديو

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء مشروعات رصف وكهرباء وتطوير مناطق السواني والافراد والعجارمة والعوام وأعمال تدبيش وتكاسي لحرم السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح بتكلفة اجمالية 39.5 مليون جنيه بالتزامن مع جهود المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال محافظ مطروح إن منطقة السواني القبلية بعد تطويرها تحولت من عشوائية لمنطقة نموذجية حضارية كمرحلة أولى للتطوير بعد رصف أكثر من 5 كيلو مترات بتكلفة 4.8 مليون جنيه وتم البدء في المرحلة الثانية للتطوير برصف 3 كيلو والمستهدف منها 12 كيلو متر بتكلفة اجمالية 16 مليون جنيه.





كما تم تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمنطقة السواني لأول مرة بمحافظة مطروح بمساحات 4300 م بتكلفة اجمالية 900 الف جنيه وتم تحويل الكهرباء من أرضى لهوائي وتركيب محول متوسط للقضاء علي ضعف التيار بالمنطقة وتركيب 90 عامود جديد بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.





وأضاف المحافظ أن أعمال التدبيش والتكاسي باطوال 3000 م بتكلفة 780 ألف جنيه لحرم السكة الحديد وتركيب البلدورات بأطوال 5800 كم بتكلفة 700 ألف جنيه وتم خلق شارع جديد مواز لشارع المحطة بجوار مزلقان المغاربة والذي كان مغلقا لسنوات بسبب تراكم المخالفات حيث تم إزالة أكثر من 6 آلاف من المخالفات وتم رصف الشارع ليكون أحد أهم المحاور الجديدة الذي يربط شارع المحطة بالسواني والامام مالك وعلم الروم موجها الشكر لأهالي المنطقة لتعاونهم لفتح الشارع.





كما افتتح محافظ مطروح شارع العجارمة بعد رصفه بطول 760 م بتكلفة 2.5 مليون جنيه ليصبح محاورا هاما الذي يربط شارع الريفية بالعجارمة وصولا بشارع ناجي صالح الجراري " الشارع الجديد سابقا " بوسط المدينة .





كما تم افتتاح اعمال الرصف لمنطقة العوام بطول 4 كيلو متر بتكلفة 4 مليون جنيه كما تم رصف الشوارع الضيقة بمنطقة الافراد ببلاط الانترلوك بمساحات 5100 م بتكلفة مليون جنيه.





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي قدم وساق في كافة القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن المطروحي وذلك بالتزامن مع جهود المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



