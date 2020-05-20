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أخبار البلد

الصحة العالمية: إصابات كورونا تعدت الـ5 ملايين حالة و300 ألف وفاة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ان جائحة كوفيد-19 الحالية كشفت التأثير الوخيم الذي لا يمكن تصوره لتهديد الصحة العامة على الأفراد والمجتمعات والبلدان.

 وأكد المنظري، أن الأمراض المُعدِية لا تعترف بالحدود، وأن اندلاع فاشية في أحد البلدان يمكن أن يهدد الأمن الصحي للإقليم والأقاليم الأخرى.
 
 واليوم نرى أن هذا التحذير قد أصبح حقيقة على نطاق مُثير للقلق وبنسبة تُنذر بالخطر.


و قال المنظري انه في ظل إصابة خمسة ملايين شخص، منهم أكثر من 300,000 وفاة، وفرض حظر الخروج في بلدان بأكملها، وتراجع الاقتصادات، يعاني الناس في جميع أنحاء العالم من مستويات غير مسبوقة من العزلة والقلق والخوف مما يخبئه المستقبل.


واضاف المنظري:" فى ظل هذا الواقع المؤلم، هناك بصيص من الأمل وحالة من التضامن جعلت البشرية في أفضل حالاتها وهي تواجه عدوًا مشتركًا. وأصبحت المجتمعات تتضافر على نحوٍ لم يسبق له مثيل، وتدعم بعضها بعضًا، وتدعم أيضًا جميع القوى العاملة المشاركة في الاستجابة". 

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