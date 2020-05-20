عودة الدورى الصيني بإجراءات احترازية خوفا من كورونا

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم حظر العناق بين اللاعبين والاحتفالات بعد تسجيل الاهداف عقب عودة المنافسات الدورى بعد توقفه علي خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد .
كما قرر الاتحاد عودة مسابقة الدورى نهاية يونيو أو مطلع شهر يوليو مع حظر حضور الجماهير مع التخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة اللاعبين.
وقدم مسؤولو الاتحاد خطة مفصلة للحكومة الصينية توضح كيفية استئناف النشاط الرياضي مع الحفاظ علي صحة اللاعبين من الاصابة بالفيروس المستجد.
يأتى ذلك بعد عودة الدوري الألماني ودوري كوريا الجنوبية وهو ما أثار اهتمام مسؤولي الاتحاد الصيني لعودة المنافسة رغم المخاوف من تفشي الفيروس المستجد .
وسيتم السماح لعودة الجماهير بشكل تدريجي بعد الانتهاء من أزمة كورونا .