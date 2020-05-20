عودة الدورى الصيني بإجراءات احترازية خوفا من كورونا

كما قرر الاتحاد عودة مسابقة الدورى نهاية يونيو أو مطلع شهر يوليو مع حظر حضور الجماهير مع التخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة اللاعبين.

يأتى ذلك بعد عودة الدوري الألماني ودوري كوريا الجنوبية وهو ما أثار اهتمام مسؤولي الاتحاد الصيني لعودة المنافسة رغم المخاوف من تفشي الفيروس المستجد .



