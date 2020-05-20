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مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل سابليه في المنزل بأسهل الخطوات..فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:07 م
طريقة عمل سابليه
طريقة عمل سابليه
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هاجر هانئ
أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، ومع قرب حلول هذه المناسبة تحرص الكثير من ربات المنزل على تحضير حلويات العيد كالكعك والغريبة والبيتيفور والسابليه في المنزل لضمن سلامة ونظافة الطعام. 

نقدم لكِ طريقة عمل سابليه في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد".

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مقادير السابليه: 

2 كوب دقيق
 ثلاثة أرباع كوب زبدة 
نصف كوب سكر بودرة 
 بيضة
 مربى مشمش 

طريقة تحضير السابليه:

ضعى في العجانة  الدقيق والزبدة والسكر وفانيليا وبيضة
ثم تفرد العجينة بين ورقتي زبدة
و تقطع على شكل دواير ثم توضع على صينية فرن
ثم تترك حتى تمام النضج ثم تزين بالمربى وتقدم
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