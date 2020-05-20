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فن

عازف الجيتار وحيد ممدوح: سأطور الموسيقي التى أقدمها مستغلا ظرف كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:15 م
وحيد ممدوح
وحيد ممدوح
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محمد نحلة

طالب عازف الجيتار وحيد ممدوح الموسيقيين بنشر الحب والتفاؤل في ظل أزمة كورونا وقال:""عندي مشاريع كثيرة، منها ما يمكن تحقيقه في هذه الأيام بعد توقف كل الأحداث الفنية والحفلات في كل مكان في العالم".


وتابع: "ولذلك أقوم بعمل مجموعة من الفيديوهات لمقطوعات موسيقية شرقية وبوب، ولكن المفيد أن هناك وقت متاح علي الأقل للتدريبات اليومية علي الجيتار لأنه لم يكن لدي الوقت الكافي عادة للقيام بذلك" كان هذا ما قاله عازف الجيتار وحيد ممدوح في اللقاء الخاص به الذي قامت بنشره مؤسسة الـ   "Alhambra" الأسبانية – التي تعتبر من أقدم صناع الجيتارات في العالم- وبعتبر وحيد سفيرهم في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا أنه سيقدم حفلات أونلاين خلال الفترة القادمة مع استمرار الحظر وتوقف الأنشطة الفنية والاحتفالات".


وكان هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التي قدمتها الـ  "Alhambra"مع مجموعة من سفرائها من العازفين من مختلف أنحاء العالم ومنهم، Carlos Pinana، Pierre Clave، Alvaro Urquijo، Giovanni Grano وغيرهم من فرنسا والسويد وأمريكا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وانجلترا وكوبا والهند والبرازيل.


وأكد وحيد أن السبب في هذا الفيروس ربما يعود إلي التلوث الذي لحق بالبيئة، مشيرا إلي أنه سيعمل علي تطوير الموسيقي التي يقدمها خلال فترة الغلق الذي تحدث في مصر والعالم، وطالب من الفنانين أن ينشروا الوعي بالفيروس في كل أنحاء العالم وكيفية التعامل معه والوقاية منه، ونشر رسائل حب وتفاؤل، وأن يكونوا جاهزين لتقديم أفضل الأعمال الموسيقية لديهم عندما تنتهي هذه الأزمة، والتي يتمني أن تنتهي قريبا.


وتعتبر Alhambra ذات تاريخ وخبرة طويلة تصل إلى 50 عاما في صناعة أفضل أنواع الجيتارات يدويا، سواء الكلاسيكية أو الفلامنكو وأخيرا الـ steel string في العالم كله، ويتم صنعها بتقنيات جديدة لتكون أقرب للمودرن، ومزودة بميكروفونات من أحدث الأنواع ومصممة خصيصا للمحترفين.


وأصدر منذ أسبوع مع Alhambra رؤية موسيقية جديدة لرائعة الرحابانية "البنت الشلبية" والتي تغنت بها القيثارة فيروز، وقام بهندسة الصوت جوروج يعقوب.




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