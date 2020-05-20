حملات تموينية على المخابز البلدية ومنافذ البيع ومحطات الوقود بمدينة القصير

شنت ادارة تموين القصير، اليوم الأربعاء، حملة على المخابز البلدية ومنافذ البيع ومحطات الوقود ، حيث بدأ مدير تموين القصير ومديرو الرقابة التموينية بالمرور على عدة مخابز و ذلك للتأكد من عدم تواجد طوابير وتجمعات والتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج ، وشمل المرور ايضا التفتيش على السلع الغذائية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة وتوافرها، واختتم مديرو التموين جولتهم بالمرور على محطات الوقود للتأكيد على نسب المواد البترولية والاستراتيجى من الوقود ومطابقته بالسجلات .





جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف الحملات التموينية بمدن المحافظة ، وتعليمات اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، باستمرار الحملات التموينية ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جدير بالذكر أن رئيس مدينة القصير تفقد عدة مرات مبنى ادارة تموين القصير، وأشار إلى ضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية، والمواد البترولية، ووزن الرغيف ونظافة المخابز من الداخل.