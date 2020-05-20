بتوجيهات من المحافظ.. حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وجهت مديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء عادل الطحلاوي مدير امن الفيوم حملة مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مركز ومدينة الفيوم بقيادة المحاسب احمد شاكر رئيس المركز .





يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والقيادة السياسية بعدم التهاون، والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.





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وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.





وأسفرت الحملة عن إزالة مساحة ٢ فدان تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .





بحضور قوات الشرطة بقيادة اللواء حسام مساعد مدير أمن الفيوم والعميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم والنقيب محمد أبوالسعود مركز الفيوم والمهندس على مسعد مدير عام حماية الأراضي بالمديرية والمهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره و محمد راضي نائب رئيس المجلس و سيد عبد اللطيف رئيس وحدة تلات وجمال نبوي رئيس وحده دسيا.



