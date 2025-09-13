ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ

أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن إعلان محمود الخطيب عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي مجددًا شكّل صدمة كبيرة للجماهير والأعضاء، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد فترة طويلة من التفكير، خاصة أن وجود الخطيب كان دائمًا يمثل حالة من الأمان داخل القلعة الحمراء بفضل النجاحات المتعددة التي حققها.

قرار فردي مرتبط بالجانب الصحي

أوضح ضياء السيد خلال مداخلة ببرنامج بلس 90 على قناة النهار، أن قرار الخطيب جاء بشكل فردي، وأن الترتيب للمرحلة المقبلة يحتاج إلى تكاتف الجميع من أعضاء وجماهير. وأضاف أن الخطيب واجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الدافع الأساسي وراء ابتعاده يتعلق بظروفه الصحية والعائلية، وهو أمر يجب احترامه مهما كان حجم الخسارة لجماهير الأهلي.

نجاحات كبيرة في عهد الخطيب

أشاد ضياء السيد بالطفرة التي شهدها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الخطيب، سواء من خلال تأسيس شركات جديدة، أو افتتاح فروع جديدة للنادي، إضافة إلى تنمية موارد الرعاية والبث، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ستساعد أي رئيس قادم على مواصلة النجاح.

ضغط الجماهير من أجل عودته

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن جماهير الأهلي تضغط بقوة من أجل إقناع الخطيب بالعدول عن قراره، إلا أن الأهم – على حد وصفه – ألا يكون ذلك على حساب صحته. وأضاف أن اللاعبين أنفسهم يجب أن يستلهموا من القرار دفعة إيجابية لتقديم أفضل ما لديهم تكريمًا لما قدمه الخطيب.



الأهلي نادي مؤسسات لا يقبل التلميع

وختم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يختلف عن أي نادٍ آخر، إذ يضم مجلس حكماء من كبار الأعضاء، ويستند إلى نظام مؤسسي صارم، مما يجعل من الصعب على أي شخص دخول الانتخابات بـ”الباراشوت”. مشددًا على أن الرئيس القادم قادر على النجاح في ظل المقومات الكبيرة التي باتت متاحة بفضل مجلس الخطيب



