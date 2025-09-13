الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة

نجحت قوة من الجيش اللبناني في وقف سفينة حاولت مغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية.

أصيب شخصان صباح الجمعة في استهداف مُسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه سيارة في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وألقت المسيرة الإسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة يارين في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل أدت إلى إصابة شخصين بجروح".

ونفّذت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة عملية تفجير لمنزل لآل الغول في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

