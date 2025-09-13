قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل

الخطيب
الخطيب
ميرنا محمود

تصدر هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل تريند محرك البحث الشهير جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أعلن الخطيب عزوفه عن الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

حيث عبر الآلاف من جماهير الأهلي عن دعمهم الكامل للخطيب، و طالبوه بالتراجع عن قراره.

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

إنجازات الأهلي في عهد الخطيب


نجح الأهلي في عهد الخطيب في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

الخطيب هاشتاج الخطيب قرار الاهلي جماهير الاهلي

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
