جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل

تصدر هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل تريند محرك البحث الشهير جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أعلن الخطيب عزوفه عن الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

حيث عبر الآلاف من جماهير الأهلي عن دعمهم الكامل للخطيب، و طالبوه بالتراجع عن قراره.

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

إنجازات الأهلي في عهد الخطيب



نجح الأهلي في عهد الخطيب في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.