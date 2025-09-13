قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
فن وثقافة

شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي

المطرب الشامي
المطرب الشامي

ظهر المطرب الشامي، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، من حفله الأخير الذي أحياه في تونس، ليلة أمس الخميس 11 سبتمبر. 

وخلال الفيديو، ألقت معجبة رسالة مكتوبة على المطرب الشامي، الذي قام بقرائتها على المسرح ولكن لم يفصح عن محتواها للجمهور ولكنه شعر بالخجل، وصرخت الفتاة بين الجمهور وقالت له: «أنا اللي كتبلك اياها تؤبرني»، لتبدو وكأنها رسالة غزل وغرام من الفتاة. 

أغاني المطرب الشامي

وفي شهر يونيو الجاري، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيًّا جديدًا جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ يُجسّد روح التجديد والابتكار، ويُقدّم مزيجًا فنيًّا متنوّعًا يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ  عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

ويمثّل هذا التعاون محطّةً جديدة ومهمّة في مسيرة الشامي، خصوصاً أنّ النجم تامر حسني يُعدّ من أبرز النجوم تعاونًا مع كبار الفنانين العرب والعالميين، من بينهم شيرين عبدالوهاب، بهاء سلطان، رامي صبري، الشاب خالد، إضافةً إلى تعاونات عالميّة مع Akon، Snoop Dogg، وShaggy.

 

المطرب الشامي

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، أثيرت حالة من الجدل حول المطرب الشاب الشامي، بسبب موقف له في كواليس إحدى حفلاته التي قدمها مؤخرا، ضمن موسم الصيف.

وظهر الشامي، في مقطع متداول على السوشيال ميديا، بعدما تعثر وتم خلع حذاءه قبل أن يصعد إلى المسرح، ولكنه لم يقم بإعادة ارتداء الحذاء بنفسه مرة أخرى، وجعل أحد معاونيه يقوم بربط الحذاء له.

تصرف الشامي، أثار جدلا على السوشيال ميديا، وجعل الكثيرون ينتقدون تصرفه، لاسيما أنه لازال مطرب شاب، ولم يقدم حفل معروف باستثناء حفل واحد مع الفنان جورج وسوف.

الشامي المطرب الشامي تونس أغاني المطرب الشامي حفلات المطرب الشامي

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

أموال

تجاوزت مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مالك شركة وشقيقه وآخرين في واقعة النصب على المواطنين

حريق هائل بالمحلة

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مخزن مصنع أقمشة بالمحلة.. صور

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب.. تفاصيل أزماتها المتتالية

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

