شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي

ظهر المطرب الشامي، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، من حفله الأخير الذي أحياه في تونس، ليلة أمس الخميس 11 سبتمبر.

وخلال الفيديو، ألقت معجبة رسالة مكتوبة على المطرب الشامي، الذي قام بقرائتها على المسرح ولكن لم يفصح عن محتواها للجمهور ولكنه شعر بالخجل، وصرخت الفتاة بين الجمهور وقالت له: «أنا اللي كتبلك اياها تؤبرني»، لتبدو وكأنها رسالة غزل وغرام من الفتاة.

أغاني المطرب الشامي

وفي شهر يونيو الجاري، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيًّا جديدًا جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ يُجسّد روح التجديد والابتكار، ويُقدّم مزيجًا فنيًّا متنوّعًا يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

ويمثّل هذا التعاون محطّةً جديدة ومهمّة في مسيرة الشامي، خصوصاً أنّ النجم تامر حسني يُعدّ من أبرز النجوم تعاونًا مع كبار الفنانين العرب والعالميين، من بينهم شيرين عبدالوهاب، بهاء سلطان، رامي صبري، الشاب خالد، إضافةً إلى تعاونات عالميّة مع Akon، Snoop Dogg، وShaggy.

المطرب الشامي

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، أثيرت حالة من الجدل حول المطرب الشاب الشامي، بسبب موقف له في كواليس إحدى حفلاته التي قدمها مؤخرا، ضمن موسم الصيف.

وظهر الشامي، في مقطع متداول على السوشيال ميديا، بعدما تعثر وتم خلع حذاءه قبل أن يصعد إلى المسرح، ولكنه لم يقم بإعادة ارتداء الحذاء بنفسه مرة أخرى، وجعل أحد معاونيه يقوم بربط الحذاء له.

تصرف الشامي، أثار جدلا على السوشيال ميديا، وجعل الكثيرون ينتقدون تصرفه، لاسيما أنه لازال مطرب شاب، ولم يقدم حفل معروف باستثناء حفل واحد مع الفنان جورج وسوف.