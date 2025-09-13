قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر

الحديد والصلب
الحديد والصلب
محمد صبيح

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأنباء المتداولة حول فرض رسوم إغراق جديدة على واردات الحديد تُثير الشك، خاصة في ظل التوجه الحكومي الواضح نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار.

وقال “العشري”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”: "أشك في هذا الكلام، لأن اتجاه الحكومة والدولة كلها هو تخفيف الأعباء عن المواطن؛ فكيف للحكومة أن تقول إنها تريد خفض الأسعار، ثم تفرض رسومًا قد تصل إلى 4500 أو 5000 جنيه على الطن؟"

وعن المصانع الخمس التي طالبت بفرض الرسوم، قال إنه يجهل هويتها، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء انتشرت عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ولم تصل أي مطالبات رسمية بهذا الخصوص إلى الغرفة التجارية.

وأوضح أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع المصنعين بهدف خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن خفض سعر الدولار الأخير ساهم بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع، بما في ذلك الحديد، وذلك استجابة لجهود الحكومة ورئيس الوزراء.

وعن مدى حاجة الصناعة المحلية لرسوم حماية، أشار إلى أن قطاع الحديد ينقسم إلى ثلاثة أنواع من المصانع (درفلة، نصف متكاملة، ومتكاملة)، وأن جميعها تعتمد على مدخلات مستوردة، موضحًا أن فرض رسوم على هذه المدخلات سيؤثر سلبًا على السعر المحلي.

وأكد أن أسعار الحديد في مصر أعلى من السعر العالمي، ويعود ذلك إلى الضرائب (14%) وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، معربًا عن تفاؤله بإمكانية استمرار انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الدولار والجهود المبذولة لخفض أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن طرح رخص جديدة لمصانع الحديد يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خام "البلت" وتجنب الحاجة إلى الاستيراد في المستقبل.

أيمن العشري أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة واردات الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

أموال

تجاوزت مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مالك شركة وشقيقه وآخرين في واقعة النصب على المواطنين

حريق هائل بالمحلة

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مخزن مصنع أقمشة بالمحلة.. صور

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب.. تفاصيل أزماتها المتتالية

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد