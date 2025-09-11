السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع المجمع الإعلامي بمحافظة الجيزة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة للتوعية بحضور عدد من الأئمة وخطباء المساجد من مختلف مناطق وقرى المحافظة، في إطار الحملة الهادفة لمواجهة السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وتناولت الندوة دور الأئمة والدعاة في نشر الوعي الديني والمجتمعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، والتحذير من المخاطر المترتبة على الممارسات السلبية مثل قذف الحجارة، أو عبور المزلقانات من أماكن غير مخصصة، أو إنشاء معابر عشوائية، فضلًا عن إلقاء القمامة على القضبان، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطارات، والركوب غير الآمن مثل التسطح فوق العربات أو بين الفواصل.

كما شهدت الفعالية عرض مواد فيلمية توضح تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل، إلى جانب إبراز المخاطر الناتجة عن السلوكيات غير المسؤولة. وتم التأكيد على أهمية بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والأوقاف في هذا المجال، ودور رجال الدين في التصدي لهذه الظواهر داخل المجتمع المصري.

وأكد المشاركون من الأئمة والدعاة رفضهم القاطع لتلك السلوكيات، وتعهدوا بتكثيف جهود التوعية عبر المنابر الدينية. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مشتركة بين وزارة النقل، ووزارة الأوقاف، ومؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والهيئة العامة للاستعلامات، لنشر ثقافة السلامة والحفاظ على المرافق العامة، وخاصة مرفق السكك الحديدية.