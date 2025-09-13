زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والأسلحة العسكرية التقليدية بشكل مشترك.

وأشارت إلى أن كيم جونغ أون، سيطرح سياسة التطوير المشترك للأسلحة النووية والقوة العسكرية التقليدية، خلال اجتماع مهم مقبل للحزب الحاكم.

وأضافت الوكالة، نقلا عن كيم جونغ أون، خلال تفقده مراكز أبحاث أسلحة أن "المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري سيطرح سياسة المضي قدما في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في آن واحد، في مجال بناء الدفاع الوطني".



ونوهت الوكالة، إلى أن كيم جونغ أون، أشرف، الجمعة، على تدريبات للرماية قام بها الجيش الكوري الشمالي، وتفقد موقع بناء مستشفى.