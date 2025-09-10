قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تنظيم شامل لسوق العمل المصري.. والقانون الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل
القناة 12 العبرية: المؤشرات لدى إسرائيل تتصاعد بفشل اغتيال قادة حماس في الدوحة
قرار عاجل لتفعيل تعديلات قانون التعليم
قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: لا يمكن لأي قوى خارجية المساس بسيادتنا

القسم الخارجي

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها أمام كبار القادة العسكريين في بيونغ يانغ، أن بلاده "ستظل متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها"، مشدداً على أن "مصير كوريا الشمالية لن تحدده أي قوى خارجية مهما كانت الضغوط أو العقوبات".

وأوضح كيم أن بلاده "لن تتراجع أمام محاولات الهيمنة"، مؤكداً أن القدرات الدفاعية والردعية الاستراتيجية لكوريا الشمالية هي "الضامن الحقيقي لاستقلالها وأمن شعبها". 

وأضاف: "سيادتنا خط أحمر، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض علينا ما يخالف مصالحنا الوطنية العليا".

ويرى محللون أن هذه التصريحات تأتي في توقيت حساس مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة، اعتبرتها بيونغ يانغ تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

The Vampire Diaries

بطلة مسلسل The Vampire Diaries: تعرضت لعدم المساواة في الأجر مع الذكور

نادر الجريتلي

بـ 4 أعمال فنية .. نشاط فني لـ نادر الجريتلي بين الدراما والسينما

ريهام عبد الغفور مع إسعاد يونس

ريهام عبدالغفور في ضيافة "صاحبة السعادة" .. الأحد

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

