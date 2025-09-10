زعيم كوريا الشمالية: لا يمكن لأي قوى خارجية المساس بسيادتنا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها أمام كبار القادة العسكريين في بيونغ يانغ، أن بلاده "ستظل متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها"، مشدداً على أن "مصير كوريا الشمالية لن تحدده أي قوى خارجية مهما كانت الضغوط أو العقوبات".

وأوضح كيم أن بلاده "لن تتراجع أمام محاولات الهيمنة"، مؤكداً أن القدرات الدفاعية والردعية الاستراتيجية لكوريا الشمالية هي "الضامن الحقيقي لاستقلالها وأمن شعبها".

وأضاف: "سيادتنا خط أحمر، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض علينا ما يخالف مصالحنا الوطنية العليا".

ويرى محللون أن هذه التصريحات تأتي في توقيت حساس مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة، اعتبرتها بيونغ يانغ تهديداً مباشراً لأمنها القومي.