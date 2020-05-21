التحول الرقمي قادم.. ميكنة 239 نيابة مرور و196 وحدة مرور وتطوير 119 محكمة.. وهذا مردوده على المواطن والدولة

توجه جاد من الدولة المصرية للتحول نحو الرقمنة

ميكنة 239 نيابة مرور و196 وحدة مرور وتطوير 119 محكمة و89 قسم شرطة ربط 35ألف مبنى حكومي بشبكة الالياف الضوئية خلال 36 شهرا كريم عادل: التحول الرقمي يعظم ايرادات الدولة ويحفز الاستثمارات سمير رؤوف:التحول الرقمي يحسن كفاءة الخدمات و وتقليل الإنفاق



التحول الرقمي أحد أهم محاور الإصلاح الإداري التي تضمنها خطة التنمية المستدامة مصر 2030، فقد بذلت الدولة مجهودات كبيرة ومضت في طريق الإصلاح الإداري والهيكلي والموسسي منذ أعوام عديدة، فستهدف الدولة التحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني وتحقيق الشمول المالي.









وفي إطار ذلك يستعرض موقع "صدى البلد" الموقف التفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات، حيث تم الانتهاء من ميكنة 239 نيابة مرور وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجاري، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2019.





وتم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي، و ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة وذلك وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية





وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.





وأضاف وزير الاتصالات أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية.





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وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.





وأضاف كريم عادل لـ"صدى البلد"، وتستهدف رؤية مصر 2030، إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال.





التحول الرقمي يعظم الايرادات العامة للدولة





ولفت إلى أن جهود الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ستساهم في تحقيق المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مما سيساهم في تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية خاصةً بعد مساهمة التحول الرقمي في زيادة الإنتاجية وتحسين المنتجات .





ربط القطاعات الحكومية يحفز الاستثمارات





وأضاف كريم عادل الحبير الاقتصادي:كما أن تطبيق منظومة التحول الرقمي والذي سيسهم بدوره في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها، يعد محفزًا للاستثمار لما يحققه من سرعة الإجراءات وجودة الخدمات وميكنتها.





وتابع :كما سيساهم تطبيق منظومة التحول الرقمي في إعادة تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل بها الناس، اعتمادًا على التقنيات المتاحة، مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية، وتحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة.





بالإضافة إلى تحقيق تغيير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن، وتحسين تجاربهم وإنتاجيتهم.





مميزات التحول الرقمي





للتحول الرقمي العديد من المميزات التى تعود على الدولة والاوفراد، وحيث سيساهم استراتيجية التحول الرقمي ستساهم في تحقيق أهداف وإجراءات الدولة المصرية وعلى رأسها استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء، وتسريع طريقة العمل اليومية وتحسين الجودة وتطوير الأداء من خلال تطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة.





اهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات للافراد في المجتمع





وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن تطبيق استراتيجية التحول الرقميي سيعيد تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل بها الناس اعتمادا على التقنيات المتاحة مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية





ولفت سمير روؤف في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن تطبيق التحول الرقمي سيحسن الكفاءة وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، كما أنه سيحقق تغير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن وتحسين تجاربهم وإنتاجيتهم



