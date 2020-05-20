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فن

الرقابة ترفض إعلاناً لإحدى شركات المحمول بسبب حسن شاكوش.. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:06 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد نبيـل
رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أمس التصريح باعلان لاحدى شركات المحمول باستخدام احد المطربين غير المصرح له بالغناء بعد ان استعلمت عنه من نقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء او اكتسابه العضوية سواء كانت عاملة او منتسبة.

وكانت إحدى شركات المحمول قد تقدمت للحصول على تصريح بجواز اعلانها الجديد المنتظر طرحه خلال ايام العيد والذي يقوم بالغناء فيه "حسن شاكوش".


وبعد ان استعلمت الرقابة عن احقية المطرب بمزاولة المهنة وجدت انه غير مصرح له بالغناء حيث لايتمتع بعضوية نقابة المهن الموسيقية سواء كانت عاملة او منتسبة وبناء عليه رفضت التصريح لاعلان شركة المحمول.

كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد ذكر اسمه في محضر رسمي منذ أيام من قبل اللاعب الدولي عمر جابر ، عن علاقته بعملية بلطجة يعانى منها اللاعب، قبل أن يوضح شاكوش ان الأمر مجرد سوء تفاهم.

وأضاف شاكوش أنه كان مجرد واسطة خير فى التواصل بين عمر جابر وعدد من أصدقائه وليس له علاقة بموضوع الأزمة بشكل مباشر.

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