الرقابة ترفض إعلاناً لإحدى شركات المحمول بسبب حسن شاكوش.. تفاصيل

رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أمس التصريح باعلان لاحدى شركات المحمول باستخدام احد المطربين غير المصرح له بالغناء بعد ان استعلمت عنه من نقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء او اكتسابه العضوية سواء كانت عاملة او منتسبة.





وكانت إحدى شركات المحمول قد تقدمت للحصول على تصريح بجواز اعلانها الجديد المنتظر طرحه خلال ايام العيد والذي يقوم بالغناء فيه "حسن شاكوش".



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وبعد ان استعلمت الرقابة عن احقية المطرب بمزاولة المهنة وجدت انه غير مصرح له بالغناء حيث لايتمتع بعضوية نقابة المهن الموسيقية سواء كانت عاملة او منتسبة وبناء عليه رفضت التصريح لاعلان شركة المحمول.



