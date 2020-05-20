فرانس برس: وفيات كورونا تتجاوز 323 ألفا حول العالم

قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها إن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم تجاوز 323 ألف شخص.





وذكرت الوكالة أن عد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم ارتفع ليصل إلى 323.370 شخصا. وذلك وفقا للأرقام الرسمية.





وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و910 ألف شخص و110 إصابة بفيروس كورونا في 196 بلدا.





كما أعلن عن تعافي أكثر من مليون و813 ألفا و300 شخصا من فيروس كورونا حول العالم.





وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة سجلت أمس الثلاثاء 106 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.





وتأتي الولايات المتحدة في قمة تصنيف أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بحوالي 1.5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة.



