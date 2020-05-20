AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرانس برس: وفيات كورونا تتجاوز 323 ألفا حول العالم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها إن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم تجاوز 323 ألف شخص.

وذكرت الوكالة أن عد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم ارتفع ليصل إلى 323.370 شخصا. وذلك وفقا للأرقام الرسمية.

وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و910 ألف شخص و110 إصابة بفيروس كورونا في 196 بلدا.

كما أعلن عن تعافي أكثر من مليون و813 ألفا و300 شخصا من فيروس كورونا حول العالم.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة سجلت  أمس الثلاثاء 106 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

 وتأتي الولايات المتحدة في قمة تصنيف أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بحوالي 1.5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث إحصائية.. 450 ألف إصابة بـ كورونا حول العالم .. تفاصيل

كورونا يشل العالم.. 4 من كل 10 أشخاص محاصرين بسبب تفشي الفيروس القاتل

كارثة كبرى..أمريكا تسجل أكثر من 140 ألف إصابة بـ كورونا

زيادة مرعبة.. وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز الـ3 آلاف

كورونا حول العالم في 24 ساعة.. 750 ألف إصابة و35 ألف وفاة.. أمريكا وإيطاليا تواصلان السقوط.. "الصحة العالمية" توجه طلبا لمصر.. آخر مستجدات علاجات كورونا

حصيلة صادمة.. أكثر من 45 ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

ترشيحاتنا

فساد كورونا.. اعتقال وزير الصحة في بوليفيا بسبب أجهزة تنفس صناعي

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الكاميرونى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

خصم 1 % من رواتب العاملين في القطاع الخاص والبنوك لمواجهة كورونا.. تفاصيل

أحمد مجاهد: أبو ريدة سيكتسح انتخابات اتحاد الكرة في وجود شوبير

11 سنة زواج.. يوسف الشريف يوجه رسالة لزوجته.. شاهد

الحكومة: خصم 1% من العاملين بالدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات بسيطة .. طريقة عمل ريحة الكحك والعجمية

كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور

شيفت كارير.. ريهام سعد تخلت عن لقب مهندسة مدنية لأجل حب الديكور