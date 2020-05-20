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أخبار البلد

وزير الرى يكلف رئيس قطاع حماية النيل بتكثيف إزالة التعديات النيلية بعد إجازة العيد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:17 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
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أمل مجدى
كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل عقب إجازة عيد الفطر.

وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة إتخاذ كافة السُبل القانونية تجاه تلك التعديات والعمل علي إزالتها مهما طال عُمر المخالفة والحفاظ على أملاك وأصول الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى من كافة اشكال التعدى .


يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، و الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.


وأكدت أجهزة الوزارة والممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنها لن تألو جهدا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أي محاولات للتعدي علي مجري النهر وحرمه.
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