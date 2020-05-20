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محي إسماعيل: أقسم بالله العظيم مكنتش أعرف بـ مقلب رامز جلال.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:08 م
محي إسماعيل في رامز
محي إسماعيل في رامز مجنون رسمي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال محي إسماعيل «أقسم بالله العظيم مكنتش أعرف أن ده مقلب، وانت شخصية غير مسبوقة في التاريخ، وانت جميل وحياة ربنا».

ودخل محي إسماعيل في حالة من الصراخ والرعب بسبب مضايقات وممارسات رامز جلال الاستفزازية خلال برنامج «امز مجنون رسمي» .

وقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.
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