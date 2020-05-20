كوميدية رهيبة بين محيي إسماعيل ورامز جلال | فيديو

وقعت مواجهة كوميدية بين الفنان محي إسماعيل و رامز جلال خلال برنامج «رامز مجنون رسمي»، عندما سأله الأخير ضحيته عن لون شعره.
وطالب محيي إسماعيل من رامز جلال بتغيير لون شعره مثله: «عجبني لون شعرك واتمنى أعمل زيه، وعايز الجانب التاني كمان، وانا القيصر».
وقال محيي إسماعيل الله يخرب بيتك يا رامز، فك أيدي مش قادر وانت مفيش زيك، وانت ناجح نجاح رهيب وانت رامز جلال عم كل العالم».
قدم الفنان محيى إسماعيل أغنية للأطفال على الهواء وقال "مدرستي بتفتح بدري هاخد غدايا واجري.. من تحت كبري.. لو فى المدرسة اتنين منك كنا قفلناها".