حلقة الليلة.. حذف فقرة كاملة من رامز مجنون رسمي

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يحب الفنان رامز جلال، ولكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يقدمها وتفاجئأ محيى إسماعيل لحظة مشاهدته رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.





قال الفنان محيي إسماعيل، إن الموقف الذى يتعرض له حاليًا يعتبر الأول بالنسبة له، مؤكدًا أنه لم يعلم بهذا المقلب وأقسم بالله على الهواء " و الله مكنتش اعرف ان ده مقلب".





وأضاف محيي إسماعيل: "محدش ربانى الـ انت يا رامز .. والله حرام عليك".





وقع الفنان محيى إسماعيل ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، « رامز مجنون رسمي »، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

