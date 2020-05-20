حلقة الليلة.. حذف فقرة كاملة من رامز مجنون رسمي

قام الفنان رامز جلال بحذف فقرة كاملة من حلقة اليوم خلال استضافته لـ الفنان محيي إسماعيل، وهذه الفقرة هى فقرة الوقوع في المياه.
واعتذر الفنان محيي إسماعيل لـ الفنان رامز جلال على الهواء، وذلك بعد أن قال محيي لـ رامز جلال " الله يخرب بيتك يا رامز " ليرد الآخر " دى قلة أدب ويطالبه بالاعتذار على الهواء".
ووقع الكاب الخاص بـ الفنان محيى إسماعيل على الهواء، وانفعل محيي اسماعيل على رامز بعد تنفيذه المقلب الصعب، وظل يصرخ على الهواء قائلا " لا والله بدوخ".
وقد غنى محيي إسماعيل أغنية للأطفال على الهواء وقال: مدرستي بتفتح بدري هاخد غدايا واجري .. اجري من تحت كبري.. لو فى المدرسة اتنين منك كنا قفلناها".
قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يحب الفنان رامز جلال، ولكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يقدمها وتفاجئأ محيى إسماعيل لحظة مشاهدته رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.
قال الفنان محيي إسماعيل، إن الموقف الذى يتعرض له حاليًا يعتبر الأول بالنسبة له، مؤكدًا أنه لم يعلم بهذا المقلب وأقسم بالله على الهواء " و الله مكنتش اعرف ان ده مقلب".
وأضاف محيي إسماعيل: "محدش ربانى الـ انت يا رامز .. والله حرام عليك".