AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حلقة الليلة.. حذف فقرة كاملة من رامز مجنون رسمي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:55 م
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
Advertisements
البهى عمرو
قام الفنان رامز جلال بحذف فقرة كاملة من حلقة اليوم خلال استضافته لـ الفنان محيي إسماعيل، وهذه الفقرة هى فقرة الوقوع في المياه.

واعتذر الفنان محيي إسماعيل لـ الفنان رامز جلال على الهواء، وذلك بعد أن قال محيي لـ رامز جلال " الله يخرب بيتك يا رامز " ليرد الآخر " دى قلة أدب ويطالبه بالاعتذار على الهواء".

ووقع الكاب الخاص بـ الفنان محيى إسماعيل على الهواء، وانفعل محيي اسماعيل على رامز بعد تنفيذه المقلب الصعب، وظل يصرخ على الهواء قائلا " لا والله بدوخ".

وقد غنى محيي إسماعيل أغنية للأطفال على الهواء وقال: مدرستي بتفتح بدري هاخد غدايا واجري .. اجري من تحت كبري.. لو فى المدرسة اتنين منك كنا قفلناها".

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يحب الفنان رامز جلال، ولكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يقدمها وتفاجئأ محيى إسماعيل لحظة مشاهدته رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.


قال الفنان محيي إسماعيل، إن الموقف الذى يتعرض له حاليًا يعتبر الأول بالنسبة له، مؤكدًا أنه لم يعلم بهذا المقلب وأقسم بالله على الهواء " و الله مكنتش اعرف ان ده مقلب".


وأضاف محيي إسماعيل: "محدش ربانى الـ انت يا رامز .. والله حرام عليك".


وقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

وقد دخل الفنان  محيى إسماعيل، الاستديو وهو سعيد ولم يعلم ما ينتظره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدرية طلبة تسقط في فخ رامز جلال وتنهي الحلقة بـ زغرودة.. شاهد

باسم بالمقلوب.. رامز جلال يواصل السخرية من ضيفه ببرنامج رامز مجنون رسمي.. شاهد

ما فعله في سنوات ضيعته منة عرفة في حلقة.. رامز يحذف فقرة من برنامجه واتهامات بـ الفبركة

ملك السيكو دراما ضحية رامز مجنون رسمي.. اليوم

محيى إسماعيل ضحية رامز جلال اليوم.. فيديو

بحبه.. رد فعل محيي إسماعيل لحظة رؤية رامز جلال

ترشيحاتنا

بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأنه ..هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر

علامات ليلة القدر .. 8 أحداث غريبة تميز الليلة المباركة

التعليم: الطلاب الحاصلون على أقل من 50% في نتيجة البحث والممتنعون عن تسليمه سيمتحنون في الدور الثاني

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

ليلة القدر 2020 .. فضلها وعلاماتها وكيفية إحيائها

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور

شيفت كارير.. ريهام سعد تخلت عن لقب مهندسة مدنية لأجل حب الديكور

بمكياج هادئ.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة محتشمة