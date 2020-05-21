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تعليم

شاهد.. المحاضرة الرابعة المجانية بالإنجليزية للغات والترجمة بجامعة القاهرة

الخميس 21/مايو/2020 - 08:59 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
نشر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، المحاضرة الرابعة، باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن مبادرته لتعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية، بالمجان، على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وقال المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المبادرة تهدف تنمية الطلاب لغويا في ظل ظروف الحجر الصحي، من خلال الجلوس في المنزل.


وينشر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، محاضراته، باللغة الإنجليزية، يوم الأربعاء الماضي، ويوم الخميس محاضرة باللغة الفرنسية، وكلها بالمجان.

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