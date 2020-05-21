شاهد.. المحاضرة الرابعة المجانية بالإنجليزية للغات والترجمة بجامعة القاهرة





وينشر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، محاضراته، باللغة الإنجليزية، يوم الأربعاء الماضي، ويوم الخميس محاضرة باللغة الفرنسية، وكلها بالمجان.





وقال المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المبادرة تهدف تنمية الطلاب لغويا في ظل ظروف الحجر الصحي، من خلال الجلوس في المنزل.