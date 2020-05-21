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أخبار البلد

عودة 6300 مواطن على 36 رحلة استثنائية.. اليوم آخر رحلة لإعادة المصريين العالقين بالكويت

الخميس 21/مايو/2020 - 06:01 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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قسم الاخبار
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه  إلي تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس ، آخر رحلة لمخالفي الإقامة من المصريين وعلى متنها 300 شخص، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة. 

وأوضح أن إجمالي من تم نقلهم بالتنسيق بين السفارة المصرية والكويت 6300 مواطن مصري على متن 36 رحلة استثنائية.

وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالتنسيق  الوثيق  بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن  الجهود المبذولة من  الجهات  المعنية  المصرية والكويتية  لتسيير  الرحلات الجوية   بانتظام  وما يستلزم  ذلك  من إجراءات  صحية  وقائية  تتعلق  بالفيروس.

وأشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.
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