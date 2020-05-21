النقض: لا تقوم جريمة زنا الزوجة إلا بوطء في غير حلال

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الوطء في غير حلال وعلاقته بالزنا.













جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش, وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقا مع حكم العقل والمنطق.







