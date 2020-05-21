برلماني: موقف مصر الحاسم من الأوضاع في ليبيا رسالة لأردوغان وأعوانه

أكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموقف المصري الحاسم من الأوضاع في ليبيا، والرافض تماما للهيمنة التركية بعد سقوط قاعدة الوطية في يد أردوغان والميليشيات المتعاونة معه، قائلا إن مصر تؤمن تماما بالحل السياسي في ليبيا، وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.
ونوه النائب، بتصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها في ليبيا.
وشدد على أن هذه التصريحات رسالة واضحة لأردوغان حتى لايفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار، لافتا إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته في ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيدا ولا يجب ان يطمئن لمجموعة من الخونة والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبدًا أن يتخطى حدوده.