AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: موقف مصر الحاسم من الأوضاع في ليبيا رسالة لأردوغان وأعوانه

الخميس 21/مايو/2020 - 08:55 ص
أردوغان
أردوغان
Advertisements
أحمد أيمن
أكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموقف المصري الحاسم من الأوضاع في ليبيا، والرافض تماما للهيمنة التركية بعد سقوط قاعدة الوطية في يد أردوغان والميليشيات المتعاونة معه، قائلا إن مصر تؤمن تماما بالحل السياسي في ليبيا، وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

ونوه النائب، بتصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها في ليبيا.


وشدد على أن هذه التصريحات رسالة واضحة لأردوغان حتى لايفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار، لافتا إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته في ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيدا ولا يجب ان يطمئن لمجموعة من الخونة والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبدًا أن يتخطى حدوده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان وليبيا.. حكاية ممتدة

3 أسباب.. لماذا لا يجرؤ أردوغان على إرسال جيش تركي إلى ليبيا؟ البرلمان يجيب

برلمانى: أردوغان مشغول بالإرهاب في ليبيا وكورونا يفتك بالشعب التركي

برلماني: نهاية أردوغان اقتربت بعد خسائره الفادحة في ليبيا

برلماني: البيان الخماسي رسالة لأردوغان بالتوقف عن الحرب في ليبيا

ترشيحاتنا

شخص يعثر على جزيرة للكائنات الفضائية على الأرض

احذر إهمال عدم تغيير البوجيهات

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

جومانا مراد: ابني محمد أكثر شخص ظلمته بسبب «خيانة عهد».. شاهد

فيديو جراف.. علاقة مفاجأة بين دور البرد الشديد وكورونا

دخلت المستشفى وأطالب بحقي المادي.. أول تعليق لـ محيي إسماعيل بعد مقلب رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور

بالبيجامات .. أسما شريف منير وابنتها تخطفان الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد