برلماني: موقف مصر الحاسم من الأوضاع في ليبيا رسالة لأردوغان وأعوانه

وشدد على أن هذه التصريحات رسالة واضحة لأردوغان حتى لايفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار،

لافتا إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته في ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيدا ولا يجب ان يطمئن لمجموعة من الخونة والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبدًا أن يتخطى حدوده.