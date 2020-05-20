الإفلاس وتفشي كورونا.. برلماني: قطر وتركيا تدفعان ثمنا فادحا للإرهاب

ردوغان والذي استبدل المصالح التركية، بالبحث عن مصالح الجماعة الإرهابية والعمل على دعمها والوقوف بجوارها.

وأشار إلى أن الحل أمام أردوغان لم يكن سوى اللجوء إلى تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة للاستعانة منه ببعض المليارات، لوقف انهيار الاقتصاد التركي،