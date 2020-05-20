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برلمان

الإفلاس وتفشي كورونا.. برلماني: قطر وتركيا تدفعان ثمنا فادحا للإرهاب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:47 م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
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أحمد أيمن
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن تركيا تدفع ثمنا فادحا لسياسات رئيسها الإخواني أردوغان والذي استبدل المصالح التركية، بالبحث عن مصالح الجماعة الإرهابية والعمل على دعمها والوقوف بجوارها.

وأكد بدوي، أن الاقتصاد التركي وعلى مدى العامين الماضين، لم يتحمل سياسات أردوغان ومغامراته التخريبية في ليبيا وسوريا وغيرهما، فدفع الثمن غاليا و تبدى ذلك في حدوث انهيار تاريخي لليرة التركية، ولم تنفع استعانة أردوغان بالعديد من المليارات من الاحتياطي الاجنبي لمواجهة سقوط الاقتصاد التركي.


وأشار إلى أن الحل أمام أردوغان لم يكن سوى اللجوء إلى تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة للاستعانة منه ببعض المليارات، لوقف انهيار الاقتصاد التركي، لكن المأساة ظهرت في تردي الاقتصاد القطري هو الآخر ودفعه ثمنا فادحا جراء مساندته للارهاب وتفشي كورونا

وأوضح النائب أن الدوحة من أكثر الأماكن في العالم اصابة بكورونا في العالم قياسا إلى مساحتها وعدد السكان، لافتا إلى أنه بسبب الارهاب يتوقع خبراء اقتصاد انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5 % خلال الربعين: الثاني والثالث من العام الجاري 2020، إلى جانب حدوث قفزة هائلة في معدل البطالة وقد تصل نسبتها الى نحو 18%.

وتابع أن ثمن الإرهاب سيكون عاليا جدا خلال الفترة القادمة لكلا من النظامين القطري والتركي.
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