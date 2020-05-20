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أخبار العالم

قطر تسجل 1491 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 30481 حالة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:43 م
قطر تسجل 1491 إصابة
قطر تسجل 1491 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 30481 حالة
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سمر صالح
أعلنت وسائل الإعلام فى إمارة قطر تفاصيل تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وأعلنت وزارة الصحة فى قطر عن تسجيل 1491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  ليرفع الإجمالي إلى 30481 حالة.

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وتابعت الصحة فى قطر أنه تم تسجيل حالة وفاة واحد بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 حالة. 

ويستمر فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى التفشي حول العالم وأودى بحياة 324 ألف و990 شخص على الأقل وأصاب أكثر من 4 ملايين و990 ألفا و470 شخصا وتعافى منه مليون و961 ألفا و385 شخصا.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين خلال شهر ديسمبر، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1539 وفاة بفيروس كوروناّ خلال  الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 91.845، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
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