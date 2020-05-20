سفير مصر السابق بالدوحة: قطر كانت وستظل دولة قزمية تحكمها عقدة الثقة.. فيديو

قال السفير محمد منيسى سفير مصر السابق في قطر، إن قطر وتركيا يدعمون حكومة الوفاق في ليبيا ولكن في حقيقة الأمر هم محاصرون في ليبيا.





وأضاف "منيسي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي قناة أكسترا نيوز، أن الاراضى الليبية الآن تحت سيطرة كاملة من الجيش الوطني الليبي .





وأوضح أن قطر تحكمها عقدة وهي عقدة الحجم والوزن والثقل كما أن قطر دولة قزمية.





وتابع: أن دولة قطر تحاول أن تناطح دولاً كبيرة بسبب العقد الذي لديها ومن هذه الدول السعودية ومصر .





واستكمل: أن قطر تحتاج إلى الدكتور أحمد عكاشة لتحليل العواقب النفسية التي تنعكس علي معاملتها مع العالم.