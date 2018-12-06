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السفير محمد منيسي: قطر تحتاج إلى من يفسر تصرفاتها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:15 ص
السفير محمد منيسي
السفير محمد منيسي ، سفير مصر في قطر سابقا ،
حسام الحارتي
قال محمد منيسي، سفير مصر في قطر سابقا، إنه كان يجد صعوبة في تفسير قرارات الحكومة القطرية، أثناء فترة توليه قيادة السفارة المصرية هناك.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "قطر محتاجة من يفسر تصرفاتها وليس سفيرا أو خبيرا، ولكن تحتاج الدكتور أحمد عكاشة فهو القادر على تفسير تلك التصرفات".

وأوضح أن قطر تعاني من صغر حجمها مقارنة بجميع دول العالم، مضيفا أن إنتاج دولة قطر من البترول من منظمة لا يتجاوز 1.5% وذلك قبل انسحابها من منظمة "أوبك العالمية".

وأكد أن انسحاب قطر من المنظم الأوبك سيتم تعويضها من الدول الكبيرة، مشيرا إلى عدم تأثر أسعار المؤشرات البترولية بقرار انسحابها.

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