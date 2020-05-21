المحامين تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع المصابين بكورونا.. تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.. واقتراحات بتخصيص عمارات النقابة المصيفية إلى حجر صحي لأعضائها

إجراءات لنقابة المحامين للتعامل مع المصابين بـ كورونا:

= توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات وتعقيم جميع الغرف بالمحاكم = تشكيل لجنة طوارئ وتوفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية





اتخذ مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائى عطية عدة قرارات، لحماية الأعضاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وعقدت لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا المشكلة بقرار رجائي عطية من نقيب المحامين، اجتماعها الأول ظهر اليوم، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين.





ترأس اجتماع اللجنة محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تمت إضافتهم إلى عضوية اللجنة.





واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية أولًا: السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.





ثانيًا: توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.





كما أوصت اللجنة بتوسيع عضويتها بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي، رابعًا تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.





وشملت التوصيات التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه، حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة، تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.





وقال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه نادى بمبدأ جماعية القيادية وحريص على تنفيذه، موضحًا أنه يهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة لمشاركة جميع المحامين.





جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس " كورونا المستجد."





وأضاف رجائي، أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعًا تصورًا متكاملًا لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، مؤكدًا أنه يحتاج إلى جهد كافة المحامين وأفكارهم البناءة، منوهًا إلي أن اللجنة مفتوحة لكل من يريد التطوع، وأنه تم تخصيص خط تليفوني للجنة، قائلًا للمحامين: أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج".





وأشار رجائي، إلى أن عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافق على المقترح، وأبدت فرعية جنوب الجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب مع الوزارة وقررت بعدم ملائمة المكان.





وتابع "رجائي"، أن هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد





وقررت نقابة المحامين تأجيل عقد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأصدر نقيب المحامين، قرارًا اليوم بتأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، الى الأحد الموافق 28 من يونيو.

ونص قرار الذي أصدره نقيب المحامين علي الاتي: نظرًا لارتفاع وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتزايد الاستحكامات التي أمرت بها الدولة للوقاية.





كما نص القرار أيضًا: وحرصًا على حياة شباب المحامين، تأجلت جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد إلى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 من الشهر القادم.





من جانب آخر من جانب آخر سلمت اللجنة المشكلة من رجائي عطية نقيب المحامين لإدارة نقابة القاهرة الفرعية، مقر النقابة بدار القضاء العالي.





كما سبق أن تم التنبيه على الموظفين بالحضور بدءًا من اليوم الأربعاء لمقر النقابة بدار القضاء لحين تسلم مقر الفرعية بالتجمع الخامس.