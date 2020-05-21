رئيس جامعة طنطا: لا تهاون في حق الطبيب المعتدى عليه وإحالة المتهم للنيابة

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه لن يتهاون في حقوق الأطباء بـ مستشفيات جامعة طنطا ، لافتًا إلى أن ما حدث من اعتداء على طبيب أثناء أدائه واجبه في قسم الاستقبال والطوارئ لرعاية المرضى لن يمر مرور الكرام.





اقرأ أيضا: كسروا أنفه.. أهالي مريض يعتدون بالضرب المبرّح على طبيب فى مستشفيات جامعة طنطا





وأضاف رئيس جامعة طنطا في تصريحات لـ"صدي البلد"، "كرامة الطيب رسالة حقيقية لكل الأطباء والزملاء في المجال الطبي بالمستشفيات الجامعية ودورنا العمل ليلًا ونهارًا لتقديم الخدمات التي تليق بالمرضى المترددين يوميًا".





وأعطى رئيس جامعة طنطا، توجيهاته العاجلة، إلى مدير مستشفيات الجامعية بإحالة واقعة الاعتداء على الطبيب إلى النيابة العامة؛ كجهة اختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أهل المريض المعتدين فى أسرع وقت.





من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه وقع اعتداء جديد على طبيب بقسم الطوارئ الجامعي.

وأكد عميد طب طنطا، أن واقعة الاعتداء ليست الأولى من قبل أهالي المرضى على الأطباء، مناشدا الجميع دعم الأطباء والوقوف إلى جوارهم وحمايتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة كورونا، خاصةً أن الأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين علي قلب رجل واحد لخدمة المرضي والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامتهم.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، أنه تم الاعتداء علي الطبيب أثناء عمله، وتحديدا ساعة الإفطار أثناء مروره على الحالات بالقسم، فُوجئ بالسب من قبل أهالي إحدى المرضى المحتجزين، والتعدي عليه بعد أن أكد له الطبيب أن حالة المريض مستقرة تماما وسوف يخرج من المستشفى باكرا بعد تماثله للشفاء، وبالكشف على الطبيب وجد أنه أُصيب بكسر في الأنف، وقطع بالجفن تحت الملتحمة ونزيف بالأنف، مشيرا إلى أنه تم القبض علي المعتدي، وتم تحرير محضر رسمي بالاعتداء بنقطة الشرطة التابعة للمستشفيات الجامعية.

يذكر أن الطبيب المعتدى عليه تمسك بحقه القانوني ضد المعتدين في مساندة قوية من عميد طب طنطا والمدير التنفيذي للمستشفيات ومدير الطوارئ الدكتور أيمن سلام.



