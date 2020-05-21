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أحمد موسى: عدم التزام بعض المواطنين يزيد من أعداد مصابي كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:23 ص
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك عدم التزام من بعض المواطنين والوضع فى مرحلة الخطر، مؤكدًا أن فيروس كورونا يتسبب فى إصابة الكثير من المواطنين بسبب السلوكيات الخاطئة.


وأضاف أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة بعد عيد الفطر ستطبق غرامات وعقوبات على المخالفين.


ولفت أحمد موسى إلى أنه يتمنى من كل شخص ارتداء الكمامة للحفاظ على صحته وصحة أسرته وصحة غيره.



وأوضح أحمد موسى، أن المواطنين أمام محلات الكعك يقفون بجوار بعض بدون مسافة، مؤكدًا أن هذه الأشياء هى الخطيرة.


وأشار أحمد موسى إلى أن الزيادة فى إعداد المصابين متوقعة، وكشف أن عدد المصابين فى اليوم ستصل لـ 1000 إصابة فى اليوم.


وأكد موسي أنه فى حالة الوصول لـ 1000 حالة فى اليوم سنتذكر الفيدبوهات أمام المحلات و الأسواق.

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