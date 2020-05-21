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طريقة تحضير الميلك شيك بالبلح وفوائده ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 05:23 ص
ميلك شيك
ميلك شيك
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الميلك الشيك يمكنك تحضيره بمكونات من مطبخك والتمتع بفوائده الصحية لأطفالك.

قدمت الشيف نورا السادات فى برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "سى بى سفرة"، طريقة ميلك شيك بالبلح.

المقادير لتحضير ميلك شيك البلح
ملعقتين من النشا
لبن
ماء ورد
بلح
بيض
فانيايا
موز
فستق
شربات
سكر

طريقة تحضير ميلك شيك البلح

فى وعاء يتم وضع اللبن والنشا وملعقتين من السكر والماء
فى الخلاط يتم وضع البيض والكريمة والفانيليا ويتم إضافة الموز
فى الرابط التالى إليك باقى الخطوات لتحضير ميل شيك البلح لتتمتعى بفوائده الغذائة والصحية لغناه بالكالسيوم والبلح الغنى بالعناص الغذائية الصحية

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